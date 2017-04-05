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بالفيديو ـ “شايطييت 13” مناورات مشتركة إسرائيلية ـ أميركية في البحر المتوسط

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مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية, دولي, شريط الأخبار, يحدث الان
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بالفيديو ـ “شايطييت 13” مناورات مشتركة إسرائيلية ـ أميركية في البحر المتوسط

قال الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، افيخاي ادرعي، إن وحدة الكوماندوز البحرية الإسرائيلية المعروفة باسم “شايطييت 13 ” الأسبوع الماضي أجرت مناورات بحرية مشتركة في البحر الأبيض المتوسط مع قوات البحرية الأميركية.
وأضاف ادرعي في بيان له إن المناورات شاركت فيها عدة سفن حربية و فرق عسكرية من وحدات مختلفة.

وقد حاكت المناورات تنفيذ غارات جوية، و عمليات إنزال في عرض البحر المتوسط.

وقال ادرعي، إن الهدف من المناورات هو ” بناء القدرات القتالية للقوات الخاصة التابعة للجيش الإسرائيلي و تعزيز التعاون المشترك و نقل المعلومات بين الأساطيل و الجيوش الموازية، بالإضافة إلى تعزيز اللغة المشتركة و التعاون العملي في الميدان”.

و أضاف ادرعي، ” يقوم الجيش الإسرائيلي باستمرار بمناورات تحاكي العديد من السيناريوهات، وذلك لتعزيز قدرات القوات المقاتلة و تحسين قدراتها في ضوء التهديدات المختلفة”.

و قال قائد البحرية الإسرائيلية الجنرال ايدو بن موشيه: ” التعاون المشترك بين الأسطولين الإسرائيلي و الأميركي و الذي يجرى كل عام من خلال المناورات المشتركة، يعكس علاقة مهنية تسهم في كلا الجانبين على المستوى الإستراتيجي”.

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المصدر : NBN

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