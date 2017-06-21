بالفيديو ـ شبيه ميسي يفاجئ كاسياس في الكويت !!

فاجئ الإيراني رضا برستش، الذي استشهر مؤخرا في وسائل التواصل الإجتماعي للشبه الكبير بينه بين نجم برشلونة ليونيل ميسي، حارس المرمى الإسباني إيكر كاسياس في أحد المقابلات الصحفية على خلفية تواجده في الكويت للمشاركة في دورة الروضان لكرة الصالات.

ودخل رضا برستش على كاسياس في خضم حديثه عن نجم برشلونة ليونيل ميسي، حيث كان يغدق بالثناء عليه واعتبره أفضل لاعب في العالم.

كاسياس بدور تفاجأ بالشبه الكبير بين ميسي و رضا برستش.

حارس ريال مدريد السابق اعتقد أنه أرجنتيني أيضا، وحاول التواصل معه وتبادل الحديث، إلا أن عدم إتقان رضا برستش للغة الإسبانية، أو الإنجليزية، جعل الأمر في غاية الصعوبة.

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المصدر : NBN