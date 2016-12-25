بالفيديو ـ شرطي أميركي يجسد مقولة “الشرطة في خدمة الشعب”

جسد شرطي أميركي مقولة “الشرطة في خدمة الشعب” بكل ما تحمل من معنى، عندما أوقف شاباً كان يقود سيارته بسرعة كبيرة، وساعده على عقد ربطة عنقه، عندما علم أنه كان في عجلة من أمر ليقدم عرضاً في الجامعة.

وكان الشرطي مارتين فولكزيك لحق بالشاب إلى موقف للسيارات، وطلب منه التوقف على جانب الطريق، وسأله عن سبب قيادته للسيارة بهذه السرعة، فأخبره الشاب أنه يريد عقد ربطة عنقه قبل موعده الهام في الجامعة، ولم يجد زميله في السكن، فاضطر للحاق به لمساعدته في ربطة العنق.

وسارع الشرطي لتقديم المساعدة، وطلب من الشاب أن يعطيه ربطة العنق، وراح يعقدها له، قبل أن يطلب منه أوراق التأمين ورخصة قيادة السيارة، بحسب ما أوردت صحيفة ميرور البريطانية.

ولاقى تصرف الشرطي استحساناً من رؤسائه في قسم شرطة مينوميني بولاية ويسكونسن الأمريكية، ودعوا الشاب لزيارتهم في القسم لتعليمه كيفية عقد ربطة العنق.

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المصدر : NBN