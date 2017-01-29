بالفيديو ـ شركة يابانية تطلق هاتفاً ذكياً جديداً يمكن غسله بالماء والصابون

أطلقت شركة يابانية هاتفا ذكيا جديدا يحمل اسم Kyocera rafre، بمواصفات متميزة وغير متوفرة في أغلب الأجهزة المتاحة حاليا فى الأسواق، حيث إن الهاتف الجديد ليس فقط مقاوما للمياه، بل إنه قادر على تحمل الماء الساخن والصابون دون أن يحدث له أي مشكلة.

ووفقا لموقع “ماشابل” الأميركي فيمكن لمستخدمي هاتف Kyocera rafre الياباني الجديد التعامل مع الشاشة التي تعمل باللمس بأيدي رطبة أو حتى عند ارتداء القفازات، وهي مزايا لا تتوفر فى معظم الهواتف الشهيرة المتوفرة بالأسواق.

وزودت الشركة المصنعة الهاتف الجديد بتطبيق مثبت مسبقا مخصص للطبخ وإعداد الوجبات يمكن التحكم فيه بحركة اليد عن بعد، حتى تتمكن النساء من متابعة الوصفات أثناء الطبخ دون لمس الهاتف.

ومن حيث المواصفات، فيأتي هاتف “Kyocera rafre” مع شاشة 5 بوصة، و2GB من ذاكرة الوصول العشوائي “رام”، مع 16GB من الذاكرة التخزينية، وكاميرا 13 ميغابيكسل، وبطارية 3،000mAh، كما أنه يعمل مع نظام تشغيل أندرويد 7.0.

ومن المثير للاهتمام، أن الهاتف لا يضم ثقبا لمكبر الصوت، مما يجعله أكثر مقاومة للسوائل والأوساخ والغبار، وبدلا من ذلك يستخدم تكنولوجيا تنقل الصوت عبر الاهتزازات.

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المصدر : NBN