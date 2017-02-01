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بالفيديو ـ طريقة مبتكرة وطريفة للمتظاهرين من أصول عربية ضد ترامب في المطارات الأميركية

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مصنف: منوعات, منوعات الرئيسية صورة كبيرة, يحدث الان
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اختار متظاهرون من أصول عربية، قيل إنهم من الجنسية المصرية، طريقة مبتكرة وطريفة للتظاهر في المطارات الأميركية، التي توافد إليها مئات الآلاف من الأميركيين منذ أيام للاعتراض على قرار الحظر الذي أصدره الرئيس الأميركي دونالد ترامب على مواطني سبع دول.
وظهر قائد المتظاهرين مرتقيا فوق الآخرين، وهو يكرر بالإنكليزية بشكل متقطع بغرض إضفاء الحماس: “أؤمن أننا نستطيع أن نفوز”، ويكررها بطريقة نغمية قبل أن يبدأ بقرع الطبلة مع آخرين ويشاركه الجمهور الغناء بطريقة طريفة.
ولقي الفيديو تداولا واسعا، ورأى فيه الأميركيون طريقة جديدة للتظاهر على وقع “الطبلة”، حيث يأتي متزامنا مع فيديوهات كثيرة لهذه المظاهرات تبرز جانب حس الطرافة لدى المتظاهرين المعترضين على قرارات ترامب الموصومة بـ “العنصرية”.

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المصدر : NBN

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