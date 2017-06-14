بالفيديو ـ طلاب اللبنانية حسموا التحدي … ودبكوا بالهوا !!

بدأ اللبنانيون منذ فترة قصيرة بتحدي الدبكة .. التحدي الذي يقضي بتخطي طريقة الدبكة التقليدية والدبكة على الحائط .. وبدأوا بنشر فيديوهات عديدة من مختلف المناطق اللبنانية وحتى العالم .. وأطلقوا هاشتاغ DabkeChallenge# الامر الذي حصد تفاعل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي واستحسان الرأي العام ..

المفارقة في الموضوع، قيام مجموعة من طلاب الجامعة اللبنانية بالمشاركة بتحدي الدبكة مع اضافة تحدي أكبر وأهضم .. وهو الدبكة في الهواء .. حيث بدأوا بدبكتهم المعتادة، ثم تسلق الأول جذع الشجرة وهو يدبك، لينهي جولته جواً مع دبكه في الهواء قبل ان يقرر ان يعود الى الارض! ..

الدبكة من الارض .. الى الحائط .. فالهواء .. وان شاء الله قريبا فوق سطح القمر D:

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المصدر : NBN