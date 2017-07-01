بالفيديو ـ عاصفة قوية تضرب موسكو تسفر عن قتلى وجرحى

ضربت أمس الجمعة موجة أمطار غزيرة وبرَد ، مترافقة بالصواعق والرعود، العاصمة الروسية موسكو في تدهور حاد للمناخ في المدينة، أسفر عن مقتل شخصَيْن وإصابة 9 آخرين.

وقال مركز رصد الأحوال الجوية الروسي إن سرعة الريح تجاوزت 24 مترا في الثانية، فيما أعلنت وزارة الطوارئ مسبقا تحذيرا من العاصفة، داعية مواطني موسكو وضواحيها إلى الحذر والبقاء في منازلهم خلال هذه الفترة.

وأدت هذه التطورات الجوية إلى وقوع عدد كبير من حوادث السير في العاصمة وسقوط عشرات الأشجار في المدينة بالإضافة إلى إغراق 5 طرق كبيرة، فيما وصل مستوى الازدحام على الطرق إلى 9 درجات من أصل الـ10 الممكنة.

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المصدر : روسيا اليوم