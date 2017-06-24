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بالفيديو ـ عاصفة قوية وبرد كروي في خاكاسيا تتسبب بأضرار في الممتلكات

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مصنف: منوعات, منوعات الرئيسية صورة كبيرة
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في روسيا ضربت عاصفة قوية جمهورية خاكاسيا جنوب شرق سيبيريا، وتسبب البرد الكروي المتساقط بحدوث أضرار عديدة في النوافذ والأسقف والممتلكات العامة.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن البرد تساقط بالقرب من بحيرة Bele في قرية شيرا، وبحسب شهود عيان فإن الامر استغرق ساعة واحدة فقط فيما حذر خبراء الأرصاد الجوية من أن هذه العاصفة قد لا تكون الأخيرة متوقعين أن تصل اليوم درجات الحرارة إلى 35 درجة مئوية.

وتشهد روسيا عادة صيفا باردا، مع تساقط الثلوج وانخفاض الحرارة في بعض المدن خلال شهر تموز يوليو من كل عام.

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المصدر : NBN

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