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بالفيديو ـ عروسان يبهران المصريين في حفل زفافهما

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مصنف: منوعات, منوعات الرئيسية, منوعات الرئيسية صورة كبيرة, يحدث الان
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نشر عروسان مصريان مقطع فيديو لهما، عبر صفحتهما على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وهما يؤديان أغنية “جدو علي” بطريقة أذهلت رواد “السوشيال ميديا”.
كان حفل الزفاف بمنطقة المنيل في القاهرة، وبدأ بدخول العريس إلى القاعة على دراجة بخارية، وفور دخولهما قاموا بغناء أغنية “جدو علي”، على طريقتهم الخاصة، مؤكدين أنه بعد حب 4 سنوات قررا الزواج.
انهالت التعليقات على الفيديو، وقام المتابعون بإبداء إعجابهم بأداء العروسين وأصدقائهما، وتم تداول مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث حقق ما يقرب من 600 ألف مشاهدة.

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المصدر : وكالات

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