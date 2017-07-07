بالفيديو ـ فرس نهر يحاول تسلق الصخور في خطواته الأولى

حاول فرس نهر صغير تسلق الصخور بعد تعلمه السير في خطواته الأولى.

وفقا لما نشرته صحيفة “ديلى ميل” البريطانية، التقط مقطع الفيديو لفرس النهر بصحبة والدته في حديقة حيوان بمدينة سانتياجو، وظهر يحاول السير معتمدا على نفسه ليس ذلك فحسب بل وتسلق الصخور الذي فشل به عدة مرات حتى ساعدته والدته.

صرح الأطباء المسئولون عن فرس النهر الصغير بأن وزنه وصل إلى أكثر من 12 كيلو جراما في أسبوع واحد وأنه سيبقى مع والدته ثمانية أشهر فقط.حاول فرس نهر صغير تسلق الصخور بعد تعلمه السير في خطواته الأولى. وفقا لما نشرته صحيفة “ديلى ميل” البريطانية، التقط مقطع الفيديو لفرس النهر بصحبة والدته في حديقة حيوان بمدينة سانتياجو، وظهر يحاول السير معتمدا على نفسه ليس ذلك فحسب بل وتسلق الصخور الذي فشل به عدة مرات حتى ساعدته والدته. صرح الأطباء المسئولون عن فرس النهر الصغير بأن وزنه وصل إلى أكثر من 12 كيلو جراما في أسبوع واحد وأنه سيبقى مع والدته ثمانية أشهر فقط.

print

المصدر : وكالات