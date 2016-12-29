بالفيديو ـ فلسطيني ثمانيني من خان يونس جنوبي قطاع غزة يرزق بطفلة !

رُزق المسن الفلسطيني نعمات هليل زعرب (80 عامًا)، من سكان محافظة خان يونس، جنوبي قطاع غزة، بطفلة، في حالة نادرة بهذا السن المتقدم.

وأنجب المسن زُعرب طفلته، التي أسماها “فتحية” من زوجته الثانية، التي تصغره بنحو خمسة عقود، وكان تزوجها قبل نحو عام بعد سنوات من وفاة زوجته الأولى.

وبدت السعادة جلية على زعرب، خلال حديثه مع وكالة (صفا) وهو يحتضن طفلته بين يده؛ متعهدًا بإنجاب ثلاثة آخرين غيرها.

ويقول زعرب: “رأيت في المنام أنني سأنجب 4 أبناء، وهذه الطفلة هي الأولى التي أنجبها من زوجتي الثانية”.

ويضيف “عقدت العزم على الزواج، لأنني بحاجة لمعيل في هذا السن، خاصة بعد وفاة زوجتي فتحية عن عمر 68 سنة، قبل ثماني سنوات، وأسميت مولودتي على اسمها”.

ويتابع مبتسمًا “لدي صحة أكثر من الشباب، وسأنجب المزيد”.

ولزعرب ثلاثة أولاد وبنت من الزوحة الأولى، أكبرهم 65 عامًا، وله نحو 100حفيد.

ويقول نجل زعرب الأكبر جمال: “بعد وفاة أمي لم يعد أحد يقوم على رعاية والدي بشكل كامل، طوال اليوم”.

ويضيف “طرحنا عليه خيارين، إما الحج أو الزواج، فأصر على الأخير؛ وبناء على رغبته بحثنا له عن عروس، حتى وجدنا من تناسبه وتراعي سنه المتقدم وطبيعة حياته”.

وذكر أن “حفل زفاف والده كان في صالة أفراح كالشباب، وأن صحته تحسّنت، وبدا عليه الاهتمام الزائد بنفسه، ومن زوجته أيضًا كما كانت أمي معه”.

وتمنى زعرب لوالده السعادة ودوام الصحة والعافية.

print

المصدر : وكالة صفا