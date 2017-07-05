بالفيديو ـ قصة حب غريبة .. أندونيسي في الـ 16 يتزوج عجوزاً عمرها 71 عاماً !!

من قال أن قصص الحب العظيمة اختفت من عصرنا هذا، هاهي تعود من جديد وبقوة، لكن بطلاها هذه المرة فتى يبلغ من العمر 16 عاما عشق عجوزاً تجاوز عمرها الـ 71 سنة.

الصبي «سيلامات ريايي» تزوج من حبيبته «روهايا» التي كانت أرملة لمرتين في قرية كارانجنداه بمقاطعة سومطرة الاندونسية.

الزواج تم بعد أن استأذن الزوجان من كبير المنطقة، لا بل وهددا بالانتحار إن لم يتم الموافقة على الزواج فهما يعشقان بعضهما بشكل جنوني.. ولا وجود لأي أطماع من الفتى في المرأة العجوز، فكلاهما فقيران جداً، وحدد مهر العروس بما يقارب الأربع دنانير كويتية.

وتعالت أصوات الفرح بعد إعلان كبير القوم موافقته على الزواج، ثم قرأ الفتى وزوجته السبعينية الفاتحة وأتمما مراسم زفافهما.

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المصدر : NBN