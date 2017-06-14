بالفيديو ـ قضية حجز الدراجات الكهربائية في مدينة صيدا تتفاعل

من دون أي سابق إنذار، قامت عناصر من قوى الامن الداخلي صباح اليوم بحجز العشرات من الدراجات الكهربائية في مدينة صيدا، وسطرت محاضر ضبط بحق سائقيها.

خطوة قوى الأمن لاقت اعتراضاً واسعاً من قبل المواطنين الذين اعتبروه مجحفاً بحقهم، خصوصاً أن الاعتماد على هذه الدراجات يعتبر ملاذا لهم في ظلّ زحمة السير الخانقة ووسيلة نقل يستخدمها أصحاب المحال التجارية تأميناً لخدمات التوصيل للمنازل، إضافة أنها وسيلة تنقل تتناغم مع قدرات الطبقة الفقيرة من الناس.

بعد الحملة التي شنها عناصر قوى الأمن الداخلي على سائقي الدراجات الكهربائية، أجرى الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري الدكتور أسامة سعد اتصالاً بقائد قوى الأمن الداخلي في الجنوب العميد سمير شحادة.

وقد تداول سعد مع شحادة مسألة الدراجات الكهربائية مشدداً على أهميتها بالنسبة لكثير من المواطنين الذين يستخدمونها للتنقل، فضلاً عن استخدامها لتوصيل الطلبيات من المطاعم والمحلات.

من جهته العميد شحادة أبدى تفهمه للمسألة، وأكد أنه ليس مطلوباً من أصحاب هذه الدراجات تسجيلها في دائرة السير مثل الدراجات النارية، وأن المطلوب فقط من سائقي الدراجات الكهربائية التقيد بقوانين السير، ولا سيما لجهة وضع الخوذة وعدم قيادة الدراجة بعكس اتجاه السير والوقوف على الاشارة وإتباع الأنظمة.

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المصدر : NBN