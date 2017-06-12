بالفيديو ـ قطري يعود إلى بلاده بسيارته المحطمة بعدما رفض السعوديين مساعدته !

أظهر مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، المستوى الذي وصل إليه الخلاف بين قطر من جهة والدول الخليجية التي فرضت عليها حصارا من جهة أخرى.

في المقطع المذكور، يظهر مواطن قطري يقود سيارته ذات الدفع الرباعي والتي تحمل لوحة أرقام قطرية، محطمة بعد تعرضها لحادث بدا كبيرا.

ووفقا للحديث الدائر في المقطع، يرد السائق على أحد الأشخاص الذين سألوه من أين أتى، ليجيب قائلا إنه أتى من السعودية باتجاه مركز الدوحة، بعد حادث انقلاب في السعودية، ورفض السعوديين مساعدته بنقلها على متن ناقلة سيارات.

وفي تفاعل مع المقطع، ذكر رواد الإنترنت أن أصدقاء المواطن القطري المذكور، فاجأوه ليس بتصليح سيارته المحطمة فقط، بل وأهدوه بضع سيارات رباعية الدفع الفارهة.

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المصدر : NBN