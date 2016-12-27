بالفيديو ـ لقطات غريبة لـ”ملعقة” على سطح كوكب المريخ

قد تكون وكالة “ناسا” عثرت مؤخرا على دليل مثير للحياة على سطح كوكب المريخ، بعد انتشار لقطات تظهر ملعقة على رمال الكوكب الأحمر.

بحسب ما ذكره موقع مترو، تعد هذه المرة الثانية للعثور على ملعقة على سطح المريخ إلى جانب خواتم وقفازات عثر عليها في وقت سابق.

نشر حساب باسم ” UFO Hunter” عبر موقع يوتيوب لقطات تكهن من خلالها أن الملعقة قد تكون من بقايا لحضارة مجهولة.

في العام الماضي، تم اكتشاف ملعقة تطفو على سطح المريخ، وأثارت ضجة كبيرة بين مستخدمي الإنترنت، لكن ذهبت تفسيرات ناسا إلى أن “الملعقة” ليست أداة من أدوات المطبخ على سطح المريخ، بل هي مجموعة من الرواسب الصخرية التي شكلتها الرياح عبر الزمن.

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المصدر : NBN