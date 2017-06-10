بالفيديو ـ لقطات مروعة لطفل يغرق في حمام سباحة ولا يلاحظ أحد

نشر موقع ذا صن لقطات مروعة لطفل صغير يغرق في حمام سباحة دون ملاحظة أشخاص آخرين يسبحون حوله لأكثر من أربع دقائق.

يظهر طفل صغير عمره 5 سنوات في الفيديو يكافح من أجل رفع رأسه فوق الماء ورغم وقوف رجل أمامه مباشرة إلا أنه لم يلاحظ الحادث الخطير، وبعد مرور 4 دقائق توقف الطفل عن الحركة وطفى جسده على الماء.

ذكر الموقع أن الحادث وقع في هلسنكي بفنلندا، ولحسن الحظ، تم إنعاش الطفل ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأضاف أن الطفل تعرض للحادث بعدما تركته والدته بمفرده من أجل الذهاب إلى الساونا مع أصدقائها، وأدينت بالحادث، حيث حكم عليها بالسجن لمدة أربعة أشهر مع وقف التنفيذ.

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المصدر : وكالات