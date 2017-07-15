بالفيديو ـ لن ينال العجز من الارادة القوية !!

في قول مأثور للامام علي عليه السلام أنه “لا يعجز البدن عن ما قويت عليه النّية” .. مفاده ان الانسان متى ان قرر القيام بأمر ما، على قدر ما تكون عزيمته قوية، على قدر ما يستجيب له البدن .. لذلك، علينا دائما ان نقوي العزيمة والارادة للقيام بأي فعل كان، وسننجح بكل تأكيد .. فإنجاز أي أمر كان، ثلثه الفعل الجسدي، وثلثيه العامل النفسي والارادة .. ولنا في هذا الشاب أسوة علّنا نتعظ .. هو الشاب المقعد الذي صنع من عجزه البدنيْ أعجوبة وتحفيز لجميع من شاهده يمارس هذه الرياضة ..

إليكم الفيديو ..

Aaron Fotheringham has to be the Gnarliest person on a wheelchair! 🙂 Posted by Devin Super Tramp on Freitag, 14. Juli 2017

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المصدر : NBN