بالفيديو ـ لهذا السبب دعا رئيس النمسا جميع النساء لارتداء الحجاب !

يتم إعادة التداول بمقطع فيديو للرئيس النمساوي، ألكسندر فان دير بيلين على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما أثار جدلاً كبيراً بسبب تصريحاته التي عبر فيها عن تضامنه مع المحجبات اللواتي يتعرضن لحملة متزايدة من العداء في بلاده.

حيث تقدم رئيس النمسا بتاريخ 27 نيسان الماضي باقتراح غير مألوف، حيث دعا جميع النساء النمساويات إلى ارتداء الحجاب على الطريقة الإسلامية، في مسعى لإظهار التضامن مع النساء المسلمات. وعلى الرغم من أن هذه الفكرة تعرضت لبعض الانتقادات، إلا أن الرئيس مُصرّ على أهمية ورمزية هذه الحركة.

يأمل الرئيس الفيدرالي الجديد في النمسا، ألكسندر فان دير بيلين، الذي تقلد منصب الرئاسة، في 26 يناير/كانون الثاني سنة 2017، في أن يأتي يوم ترتدي فيه جميع النساء في بلاده الحجاب، كنوع من إظهار التعاطف مع النساء المسلمات. وهذا بالضبط ما عبَّر عنه خلال لقاء تلفزي في العاصمة فيينا مع قناة أو آر إف، وقد خلَّفت هذه التصريحات ردودَ فعل متباينة على مواقع التواصل الاجتماعي، حسب تقرير لصحيفة فيلت الألمانية.

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المصدر : NBN