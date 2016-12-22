بالفيديو ـ مئات الأشخاص يتدحرجون من أعلى تلة في أستراليا

نشر تسجيل مصور على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي يظهر مئات الأشخاص وهم يتدحرجون من أعلى تلة يقع عليها بناء البرلمان وذلك قبيل بناء الأسوار حوله.

بدأ المهندس المعماري ليستر ياو (34 عاماً) بجمع مئات الأشخاص عبر إعلان على فيس بوك وذلك للقيام بالتدحرج من أعلى تلة عشبية يقع عليها البرلمان لآخر مرة قبل أن يتم بناء الأسوار حوله.

ويذكر بأن التدحرج من أعلى هذه التلة يمثل تقليداً سنوياً لدى الأستراليين في مدينة كانبيرا حيث يجتمع المئات في أعلى التلة ويبدأون بالتدحرج إلى أسفلها.

وقال ياو لصحيفة كانبيرا تايمز: “كنت أنوي أن أجمع 20 شخصاً من أصدقائي وعائلاتهم، ولكن الاستجابة للإعلان كانت كبيرة حيث شارك في هذه الفعالية حوالي 700 شخص “.

وأضاف ياو: “نظمت هذه الفعالية لكي أتيح الفرصة للأصدقاء للتدحرج لآخر مرة من أعلى هذه التلة قبل أن تبدأ ورشات العمل في بناء الأسوار حول البرلمان”.

من الجدير بالذكر بأن بناء الأسوار حول البرلمان يأتي ضمن خطة لتعزيز الإجراءات الأمنية حول البناء، وذلك بعد أن تمكن متظاهرون من اجتياز حراس الأمن عدة مرات خلال الشهرين المنصرمين، وفق موقع “يو بي آي” الإلكتروني.

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المصدر : NBN