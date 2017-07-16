بالفيديو ـ مثال حقيقي للحب والإخلاص.. عجوز يصفف شعر زوجته على فراش الموت

نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، مقطع فيديو مؤثرا لزوج مسن يصفف شعر زوجته وهى على فراش الموت بأحد المستشفيات بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث قام الزوج المسن بتمشيط شعر زوجته المريضة بعناية فائقة في لحظة حميمية تظهر مدى إخلاص وحب الزوج لزوجته خلال فترة مرضها.

ويظهر في مقطع الفيديو الزوجة نائمة على احد أسرة المستشفى ويقف بجوارها زوجها يمشط شعرها بكل حب وعناية، ويحاول أن يهون عليها آلام مرضها في مشهد إنساني نادر الحدوث.

وقد انتشر مقطع الفيديو بشكل واسع على مواقع التواصل الجتماعي، وتداوله النشطاء كدليل على وجود الحب الأبدي والإخلاص التام بين الزوجين، كما اثنوا على إخلاص الزوج رغم سنه، وحرصه على العناية بزوجته وظهورها في افضل حلة حتى وهي على فراش الموت.

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المصدر : NBN