بالفيديو ـ مرضى السرطان حاضرون مع ميسي أثناء المباراة!

يشارك ميسي في حملة مكافحة سرطان الأطفال في إسبانيا مع احدى المؤسسات المختصة.

حيث تهدف الحملة التى يشارك بها ميسي إلى توعية المجتمع ككل أن يشارك في بناء مستشفى أطفال السرطان بمدينة برشلونة.

شعار الحملة هو الرسم على الوجه شعار المحارب، وهو ما يفسر أن الوقت قد حان للدفاع عن أطفال السرطان، ومطالبة الجميع الاقتداء به.

وبعد إحرازه الهدف الثاني في المباراة التي تجمع برشلونة مع اشبيلية، قام ميسي بحركة الشعار تحت عينه تذكيراً منه بالحملة واهداءه الهدف الى أطفال مرضى السرطان .. ما ينمّ عن انسانية عالية منه .. اذ انه لم ينسى أطفال مرضى السرطان حتى وقت اللعب والفوز ..

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المصدر : NBN