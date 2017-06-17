بالفيديو ـ “مسجد ليبرالي” داخل كنيسة.. الحجاب ممنوع وإمامان امرأة ورجل!

في ألمانيا جمعت امرأة تدعى سيران آتس تقول أنها ناشطة في حقوق النساء، جمعت عدد من الأشخاص نساء ورجالاً، وافتتحت لهم ما أسمته «مسجداً ليبرالياً».

هذا المسجد الذي هو عبارة عن غرفة داخل كنيسة سانت جوهانس اللوثرية، أطلق عليه اسم مسجد «ابن رشد غوته»، واسمه هذا يجمع بين أسماء الفيلسوف الأندلسي ابن رشد، والكاتب الألماني يوهان فولفغانغ غوته، ويمنع في هذا المسجد ارتداء البرقع أو النقاب، لا بل حتى الحجاب ممنوع تماماً.

المسجد يستطيع وفق من افتتحته أن يصلي فيه المسلمون بجميع أطيافهم، سنة وشيعة وإسلاميون وليبراليون ونساء ورجال، لا بل وقد يكون هناك إمامان امرأة ورجل، والصلاة غريبة عن ما هو معروف لدى الجميع.

وتؤكد مفتتحة هذا المسجد الغريب أنها ستدرس الفقه الإسلامي وتسعى لتكون إماماً لتؤم المصلين.

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المصدر : NBN