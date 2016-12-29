بالفيديو ـ مسلسل تركي عرض مشهد اغتيال السفير الروسي قبل الحادث بـ 25 يومًا

أشارت صحيفة “زمان” التركية، إلي أن التليفزيون الحكومي في تركيا “تي آر تي” عرض مشهدا من مسلسل تركي يعرض حالياً، قبل اغتيال السفير الروسي فى أنقرة أندريه كارلوف بـ25 يوما، يجسد نفس المشهد الذي تعرض فيه السفير الروسى للاغتيال.

وذكرت الصحيفة، أنه في المشهد الذي عرض بالمسلسل، يختار حفل استقبال مسائي لتنفيذ عملية الاغتيال، مثلما حدث مع السفير الروسي لدى أنقرة، وتعاني السيدة المهندمة التي نفذت عملية الاغتيال خلال المسلسل من حالة تردد قصيرة، تماما مثلما حدث مع منفذ عملية اغتيال السفير الروسي مولود الطنطاش، فأثناء وقوفها خلف السفير بمفردها قامت منفذة الاغتيال بإخراج سلاحها فجأة ووجهته صوب السفير.

وأضافت الصحيفة، أنه في الوهلة الأولى تظهر الكاميرا السلاح وهو موجه تماما صوب السفير الروسي، غير أن منفذة الاغتيال أظهرت شيئا من التردد، مما مكن الحضور من تأمين السفير، وفي تلك الأثناء يدخل البطل “يافوز بينجول” في مرمى السلاح ليتم بعدها قتل منفذة الاغتيال، ما يعني أن تردد منفذة الاغتيال للحظة أنقذ السفير الروسي من الموت في المسلسل.

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المصدر : NBN