بالفيديو ـ مسيرة الشهر الفضيل لكشافة الرسالة الاسلامية

أقامت كشافة الرسالة الإسلامية – مفوضية بيروت – المنطقة الأولى يوم الثلاثاء ٢٠ حزيران، ٢٠١٧ الساعة الخامسة والنّصف عصراً مسيرة الشّهر الفضيل، والتي انطلقت من حسينية ” البر والإرشاد ” في منطقة المصيطبة وصولاً إلى مُصلى الرسول الأكرم بربور، حيث اختتمت بإفطار في مدرسة برج أبي حيدر الرسمية.

المسيرة تقدمتها رايات الشّرف، وصور الإمام القائد السيد موسى الصّدر، والرئيس بري، والفرقة المُوسيقية، تلتها فرق الجوالة والدليلات، والكشافة والمُرشدات، ثم باقات الزهرات والأشبال، والتي تزينت بالمجسمات الرمضانية والفوانيس والمشاعل.

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المصدر : NBN