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بالفيديو ـ معلمة صينية تضرب بوحشية بنات في روضة أطفال

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مصنف: منوعات, منوعات الرئيسية صورة كبيرة, يحدث الان
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بالفيديو ـ معلمة صينية تضرب بوحشية بنات في روضة أطفال

أي وحشية تملكها هذه المرأة في قلبها، وأي كائن بشري يستطيع رفع يده على أطفال صغار لا حول لهم ولا قوة، أطفال يدفع أبائهم الغالي والنفيس من أجل إلحاقهم برياض يتعلمون فيها أولى خطوات حياتهم.

في الصين، رصدت كاميرات مراقبة في إحدى رياض الأطفال بمقاطعة هوتشيو، معلمة تنهال بالضرب والركل على بنات صغار، كان يفترض أن تعلمهن بعض الحركات الرياضية.

لم ترحم هذه المعلمة القاسية -التي لا تملك ذرة رحمة في قلبها- البنات الصغار، ضرب وشد شعر وركل وإهانة، وكأنها تنتقم منهن.

لكن أمرها افتضح ونشر مقطع الفيديو على وسائل التواصل، ففتح مكتب التعليم المحلي تحقيقاً، وأقال المعلمة من منصبها وحولها للتحقيق، وينتظر أن تدخل السجن على فعلتها الشنيعة.

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المصدر : NBN

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