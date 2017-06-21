بالفيديو ـ مقاتلة لحلف الناتو تحاول الاقتراب من طائرة وزير الدفاع الروسي

قالت وكالة تاس الروسية للأنباء، الأربعاء، إن طائرة تابعة لحلف شمال الأطلسي حاولت الاقتراب من طائرة وزير الدفاع الروسي فوق بحر البلطيق.

وأضافت الوكالة أن مقاتلة روسية سارعت إلى التدخل، وعمدت إلى أبعادها عن طائرة الوزير، سيرجي شويجو، التي كانت تحلق فوق فوق مياه محايدة متجهة إلى جيب كاليننغراد الروسي.

ويعد هذا الحادث الثالث من نوعه منذ بداية يونيو الجاري، ويأتي بعد يومين من تحليق مقاتلة روسية بالقرب من طائرة استطلاع حربية أميركية فوق بحر البلطيق.

وشهدت الأشهر الماضية سلسة حوادث مماثلة بين الطائرات الروسية والأميركية، وسط تصاعد التوتر بين البلدين.

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المصدر : NBN