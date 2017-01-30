  • search
970×90
970×90
970×90
970×90
الأخبار
Home
الأخبار

بالفيديو ـ مقتل 2 وإصابة 3 آخرين بعد تعرض فرقاطة سعودية لهجوم من قبل 3 زوارق غرب ميناء الحديدة

Posted by
تاريخ:
مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية, شريط الأخبار, عربي, يحدث الان
اترك تعليقا
38 Views
بالفيديو ـ مقتل 2 وإصابة 3 آخرين بعد تعرض فرقاطة سعودية لهجوم من قبل 3 زوارق غرب ميناء الحديدة

أعلنت قيادة التحالف العربي في بيان لها اليوم، عن تعرض فرقاطة سعودية أثناء قيامها بدورية مراقبة غرب ميناء الحديدة لهجوم من قبل 3 زوارق انتحارية تابعة للحوثيين.

وأوضحت قيادة التحالف في بيانها أن السفينة السعودية قامت بالتعامل مع الزوارق بما تقتضيه الحالة إلا أن أحد الزوارق اصطدم بمؤخرة السفينة مما نتج عنه انفجار الزورق ونشوب حريق في مؤخرة السفينة حيث تم التحكم بالحريق وإطفائه من قبل الطاقم، وقد نتج عن ذلك مقتل 2 من أفراد طاقم السفينة، وإصابة 3 آخرين حالتهم مستقرة.

وأضافت القيادة أن السفينة السعودية واصلت مهامها الدورية في منطقة العمليات، فيما واصلت القوات الجوية وسفن قوات التحالف متابعة الزوارق الهاربة والتعامل معها.

وتؤكد قيادة التحالف أن استمرار الحوثيين في استخدام ميناء الحديدة قاعدة انطلاق للعمليات يعد تطوراً خطيراً من شأنه التأثير على الملاحة الدولية وعلى تدفق المساعدات الإنسانية والطبية للميناء وللمواطنين اليمنيين.

print
المصدر : NBN

Tags:

ذات صله

Leave a Reply

Be the First to Comment!

Notify of
avatar
wpDiscuz
} } //end class