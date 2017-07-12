بالفيديو ـ ملابس مبتكرة للأطفال ..من عمر الـ3 أشهر وحتى 3 سنوات !

للتغلب على مشكلة ارتفاع الأسعار بكل مكان حول العالم، ابتكرت إحدى بيوت الأزياء تصميم مبتكر لسروال ينمو مع الطفل، مما يجعله خياراً مناسباً للكثيرين خاصة ممن يبحثون عن حلاً عملياً للأطفال في مراحل النمو الأولى، حيث تتغير مقاساتهم بسرعة خلال تلك الفترة.

وصرح مصمم المجموعة “ريين يوسين” أن المجموعة الجديدة تناسب الأطفال من عمر الـ 3 أشهر وحتى 3 سنوات، مضيفاً أن افكرة واتته من شقيقته المقيمة بالدنمارك والتي كان تعاني بسبب كثرة قطع الملابس بخزانة طفليها دون أن تجد مايناسبهم منها في الكثير من الأحيان.

وأشار أن المجموعة التى أطلق عليها اسم ” Petit Pli” مصنوعة من مواد خاصة تجعلها مقاومة للماء والرياح، كما أنها سريعة الجفاف.

وأضاف أن المجموعة جديدة تتميز بالمرونة، ما تجعلها الأنسب ليواصل الطفل اللعب والحركة بحرية بدون التقيد بالملابس التي قد تحد من حركته.

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المصدر : NBN