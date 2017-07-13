بالفيديو ـ ملصقات على سيارة عماني في قطر تمنع دخوله السعودية

منعت السلطات السعودية على منفذ “سلوى” الحدودي مرور مواطن عماني يقيم في الدوحة، لأنه يضع ملصقات وطنية تعبيرا عن الولاء لقطر وصورة “تميم المجد” على سيارته.

وخرج المواطن الذي لم تشر المصادر لاسمه، عبر منفذ أبو سمرة القطري باتجاه الحدود السعودية “سلوى” لتجديد رخصة سيارته ليفاجأ بمنعه من دخول الأراضي السعودية وإلزامه بالعودة إلى قطر، وفق صحيفة الشرق القطرية.

وأوضح المواطن العماني في مقطع فيديو سجله عقب رفض السلطات مروره، قال فيه: “تم منعي من الدخول إلى السعودية والعبور منها إلى الإمارات ومن ثم سلطنة عمان، فقط لأنني زينت سياراتي الخاصة بملصق “تميم المجد”، وقالوا لي ارجع ولن تدخل إلى السعودية بلهجة حادة افتقدت لكل معاني الاحترام والتقدير”.

وأضاف المواطن العماني: “أول ما شاهدتني السلطات السعودية متجها نحوها وجهوا نداءات متتالية لي عبر المايكرفون أنه عليَّ الوقوف جانب الطريق بشكل عاجل، وكأنني مجرم أو متهم”.

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وأضاف: “ومن ثم ركنت السيارة جانبا ونزلت مترجلا نحوه ولم يعبرني وبقي في سيارته ويطرح علي الأسئلة: من أي بلد أنت؟ ورددت عليه بأنني مواطن عماني أقيم في قطر، فقال لي: ارجع من حيث أتيت ولن يسمح لك بالدخول أو العبور من خلال منفذ سلوى الحدودي”.

وعبر المواطن فيه عن أسفه لما تعرض له من “تعامل مشين وغير لائق من قبل السلطات السعودية ومن يمثلها عبر المنافذ الحدودية” وفق قوله.

وفي السياق نفسه، قامت سيارات أجرة بريطانية بالطواف في مسيرات بشوارع لندن، دعما لدولة قطر وشعبها.

وزينت حوالي 200 سيارة من سيارات الأجرة اللندنية الشهيرة “black cab” بشعارات تأييد لقطر وشعبها، وضد الحصار المفروض عليها من المملكة العربية السعودية وحلفائها.

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المصدر : NBN