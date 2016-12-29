بالفيديو ـ مهاجم إفريقي يثير الجدل بعدما استعان بـ”السحر” لتسجيل هدف

أثار مهاجم فريق “موكورا فيكتوري الرواندي”، موسى كامارا، الجدل، بعدما استعان بـ”السحر” لتسجيل هدف خلال إحدى مباريات فريقه في الدوري المحلي.

وأضاع كامارا العديد من الفرص السانحة للتسجيل، في المباراة التي جمعت فريقه بمضيفه “راين سبورتس”، ضمن الدوري الرواندي لكرة القدم، ليقرر وضع شيء (سحر) في مرمى الفريق المنافس، وبعد أربع دقائق، تمكن نفس اللاعب من تسجيل هدف التعادل لفريقه من كرة رأسية متقنة.

وأحدثت هذه الواقعة جدلا كبيرا في رواندا، حيث قرر الاتحاد المحلي لكرة القدم، حظر “الطقوس السحرية” خلال المباريات، وفرض غرامة قيمتها 110 آلاف فرانك رواندي (120 دولارا)، على كل لاعب يتورط في هذه الأعمال.

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المصدر : NBN