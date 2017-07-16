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بالفيديو ـ مهارات ميسي الكروية تتخطى كرة القدم وتصل لكرة السلة

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مصنف: الرياضة, الرياضة الرئيسية
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مثلما يجيد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي تسجيل الأهداف في كرة القدم، هو يتقن حصد النقاط في كرة السلة، وهذا ما كشف عنه في حدث ترويجي أقيم في اليابان.

تواجد ميسي برفقة زميليه جيرارد بيكيه والتركي أردا توران في جنوب شرق آسيا، للمشاركة في حدث ترويجي لصالح الراعي الجديد لبرشلونة، شركة “راكوتين” التي أصبح اسمها على صدر قمصان الفريق الكتالوني بداية من موسم (2017-2018).

وعاد ميسي إلى برشلونة للمشاركة في تدريبات الفريق استعدادا للموسم الجديد، قبل السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لخوض وديات هناك.

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المصدر : NBN

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