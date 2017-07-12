بالفيديو ـ موجة سخرية واسعة للاعب ريال مدريد الجديد بعد “مهارات سيئة” !

تعرض الوافد الجديد على فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، ثيو هيرنانديز إلى موجة سخرية واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد فشله في تقديم مهارات في مداعبة الكرة، كما جرت العادة عند تقديم اللاعبين الجدد في الأندية.

ويلعب ثيو هيرنانديز، في مركز الظهير الأيسر وسيكون بديلا للبرازيلي المخضرم مارسيلو بعد رحيل فابيو كوينتراو عن ريال مدريد إلى سبورتنغ لشبونة البرتغالي.

وقدم “الملكي” رسميا لاعبه الجديد هيرنانديز القادم من الجار أتلتيكو مدريد في أولى صفقاته للموسم الكروي الجديد2017- 2018.

وأوضح بيان للنادي الملكي على موقعه الرسمي: “وافق أتلتيكو مدريد على انتقال ثيو هيرنانديز إلى الريال ليكون لاعبا في صفوف الفريق الأبيض للسنوات الست المقبلة”.

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المصدر : NBN