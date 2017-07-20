بالفيديو ـ هذا ما جرى على متن طائرة قبل اقلاعها الى نيويورك !!

أثناء عودتهم من ولاية فلوريدا الاميركية الى منزلهم في نيويورك، تعرضت عائلة “تمير رعنان ومادي إفراح” الى موقف محرج ..

فعلى متن رحلة عائدة لشركة “جيت بلو”، وقبل اقلاع الطائرة، قام أحد أبناء الزوجين والبالغ من العمر سنة واحدة، بركل المقعد أمامه، الامر الذي تسبب بإزعاج المسافرة الجالسة على المقعد ..

وقع تلاسن بين ـالمنزعجةـ وبين والدة الطفل، فاضطرت المسافرة الى تغيير مقعدها .. لكن الامر تكرر كما قالت، عندها نقلت الامر الى أحد أفراد طاقم الطائرة ..

بعدها طلب المضيف من العائلة أن تخرج من الطائرة، وقال لهم بأنهم سيسووا الخلاف خارجاً .. لكن العائلة أصرت على البقاء في الطائرة، قائلين بأن هذا أمر سخيف ليتم إبعادهم من الرحلة، وكررت الام بأن هذا ولد يبلغ سنة واحدة، وأنها اعتذرت مرارا من المرأة، لكنها لم تبالي – حسب زعمها – ..

ولكن بعد الاخذ والرد، نزلت العائلة من الطائرة، وتأجلت عودتهم الى اليوم التالي ..

واللافت ان الشركة لم تبرر ما قامت به، لكنها صرحت بأن العائلة منعت من السفر على متن طائرتها في المستقبل، ولم تبدِ السبب .. لكنهم قالوا بأنه تم اقصاء العائلة من الرحلة بسبب سلوكهم غير الحسن ..

من جهة العائلة، صرح المحامي بأن العائلة تلقت تهديدات وعنف لفظي شديد ..

وعقدت العائلة مؤتمر صحفي لدى ووصفت تصرف الشركة بأنه “غير محترف ومتهور، ان لم يكن خبيث” ..

مع هذا فإن العائلة لم تتقدم بأي دعوى قضائية ضد الشركة..

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المصدر : NBN