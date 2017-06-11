بالفيديو ـ هذا ما قاله مختار بلدة عسال الوردة بعد عودة الاهالي الى القلمون

شكر مختار بلدة عسال الوردة عبد الرحمن خلوف، بالنيابة عن الاهالي الذين لا زالوا في سوريا “القطر العربي السوري – الام”، كل الجهات التي ساهمت بارجاع المواطنين إلى حضن الوطن.

وخصّ خلف بالشكر حزب الله الذي وقف الى جانبهم “وقفة اشقاء واهل”، كما شكر القيادة السورية على سعة صدرها واستيعاب المواطنين الذين غرر بهم.

وناشد مختار بلدة عسال الورد المواطنين ممن غرر بهم وهم خارج حدود الوطن، بالعودة الى سوريا لأن “تراب الوطن غالي”، ومعتبرا ان الثمن الذي دفع حتى الآن “غالي”.

كما شكر خلوف بالنيابة عن اهالي منطقة القلمون “الاشقاء في حزب الله” والقيادة السورية بشخص رئيسها بشار حافظ الاسد والجيش العربي السوري وكل من ساهم وكل من بقي في الوطن.

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المصدر : الاعلام الحربي المركزي