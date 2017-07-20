بالفيديو ـ هكذا نفذ الجبارين عمليتهم في المسجد الأقصى

نشرت شرطة الاحتلال الإسرائيلي بعد ظهر اليوم الخميس مشاهد كاميرات المراقبة بالبلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة والتي توثق لحظات دخول المهاجمين الثلاثة من عائلة جبارين للمسجد الأقصى المبارك فجر يوم الجمعة الماضي قبيل تنفيذ العملية.

ووثقت المشاهد-وفق تسجيل الفيديو- وجود مساعد للمنفذين الثلاثة وأسماؤهم “محمد جبارين” كانت مهمته إدخال السلاح للبلدة القديمة من القدس ومن ثم للمسجد الأقصى حيث صلى الثلاثة الفجر ونفذوا بعدها العملية فقتلوا جنديين إسرائيليين وأصابوا عدد آخر بجراح، فيما غادر المساعد المكان على عجل بعد تسليم السلاح.

وكان الاحتلال الإسرائيلي قد حظر يوم الجمعة الماضي نشر تفاصيل حول العملية التي نفذها الشبان الثلاثة من مدينة “أم الفحم” في الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948 باستخدام أسلحة محلية الصنع وسكين.

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المصدر : NBN