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بالفيديو ـ هندي يعتدي على زوجة أخيه بوحشية.. لأنها أنجبت بنتاً !

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مصنف: منوعات, منوعات الرئيسية صورة كبيرة
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لم يجد رجل هندي، لا يستحق حتى إطلاق كلمة رجل عليه، من طريقة لعبر بها عن غضبه، بسبب إنجاب زوجة أخيه لبنت بدل الولد الذكر المنتظر، سوى أن يعتدي عليها بوحشية.
الوحش الهندي اسود وجهه لحظة سماعه بولادة بنت لأخيه، وبدل أن يحمل هدية لها ويهنأها بالسلامة، استل عصا وأخذ صديقه معه وأقتحما عليها البيت ليعتديا عليها بالضرب المبرح، دون شفقة أو رحمة.
الهجوم المروع صوره أحد الجيران بهاتف نقال، وتعرضت الزوجة مينا كاشياب البالغة من العمر 35 سنة لإصابات بالغة بسبب الاعتداء.
وانتشر مقطع الفيديو لتقوم السلطات باعتقال الأخ وصديقه وكذا زوج المعتدى عليها، وينتظر محاكمتهم على فعلتهم الشنيعة.

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المصدر : NBN

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