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بالفيديو ـ وزير الخارجية الإماراتي يحبس ضحكته أثناء حديث الجبير عن إيران

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مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية, عربي, يحدث الان
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أثارت إجابة وزير الخارجية السعودي عادل الجبير على سؤال أحد الصحفيين حول العلاقات القطرية الإيرانية ردة فعل مستغربة من وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان.

خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم وزراء خارجية دول المقاطعة لقطر، سأل أحد الصحفيين الوزير السعودي عن العلاقات مع إيران، فأجاب الجبير بأنه “ليس هناك أي مصلحة لأحد بالتعاون مع إيران” معتبراً أن الأخيرة “دولة مقاطعة وعلى قائمة الدول الراعية للإرهاب وشبه خارج القانون الدولي”، على حد تعبير الوزير السعودي.

وأثارت هذه الإجابة العنيفة من الجبير ردة فعل مضحكة من قبل الوزير الإماراتي الذي بدأ بابتسامة واضحة وكأنه يحبس ضحكة قوية كان لا بد من حبسها لكي لا تظهر على الهواء مباشرة، خوفاً من إثارة ردود أفعال غير محسوبة لوسائل الإعلام والحضور الرسميين المجتمعين.

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المصدر : NBN

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