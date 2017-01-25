بالفيديو ـ وفاة أشهر محارب سعودي للسرطان…وهذه آخر تغريداته

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، ولا سيما “تويتر” يوم أمس، بخبر وفاة الشاب حمزة إسكندر، أشهر محارب سعودي للسرطان، وذلك عقب نقله إلى المستشفى، ولفظه الأنفاس الأخيرة على سرير المرض.

وقد تفاجأ رواد السوشيال ميديا بهذا الخبر الذي غردت عنه العديد من الجهات الرسمية والشخصيات البارزة في المملكة، إذ أن إسكندر اشتهر بحملته “أنا أحارب السرطان بابتسامتي”، فيما تصدر وسم “#وفاة_حمزة_إسكندر” المواضيع الأكثر تداولاً في السعودية.

إسكندر شاب في العقد الثالث من عمره، تميز بتفاؤله وابتسامته الدائمة، وقد أجرى جراحةً ومنظار في السادسة من عمره، واستمر في إجراء العمليات، وهزم المرض في مراحل عديدة، إلّا أنه غدره يوم أمس، بعد أن اكتشف أنّه أصيب بالسرطان في المري.

وفاة إسكندر أتت بعد حوالي عشر ساعات من نشره تغريدتين عبر حسابه على “تويتر” قال فيهما: “ربنا يشفينا” و”الطوارئ في مستشفى فيصل التخصصي للأسف وكل مرة بكل تحطيم جدا سيئة”.

​الطوارئ في مستشفى فيصل التخصصي للاسف و كل مرة بكل تحطيم جدا سيئ.

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المصدر : NBN