بالفيديو ـ ولادة نادرة لطفل هندي بـ4 أرجل.. والأم تعتبره هبة من الله!

شهد مستشفى هندي ولادة نادرة لطفل بأربعة أرجل وعضوين ذكريين.

ولد الطفل، فجر يوم السبت الماضي، ولادة طبيعية، وعلى الرغم من حالته الغريبة اعتبرته الأم البالغة من العمر 23 عامًا، أنه هبة من الله وستواصل علاجه في مستشفى آخر، وذلك حسبما ذكر موقع مترو.

وذهبت الأم إلى مركز متخصص في ولاية كارناتاكا الغربية، وقالت إنها مستعدة لتربية طفلها بحالته على الرغم من فقر عائلتها، وعدم قدرتها على تحمل تكاليف العلاج باهظ الثمن، حيث نصحها الطبيب الذي ساعد في ولادة طفلها بالذهاب إلى معهد (VIMS) الطبي.

وبعد مناقشة مع الجراحين، أبقوا الطفل تحت الملاحظة، وتأمل الأم أن يصبح طفلها طبيعيًا على الرغم من أن حالة الطفل تشكل تحديًا كبيرًا للأطباء.

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المصدر : NBN