بالفيديو .. فنان “وشوم” يعاقب لصاً بنقش عبارة “أنا لص” على جبينه !

عاقب فنان مختص بنقش الوشوم لصاً مراهقاً بطريقة لن ينساها أبداً بعدما أمسكه بالجرم المشهود وهو يسرق دراجة هوائية، حيث قام بنقش عبارة “أنا لص” على جبينه بآلة الوشم.

أمسك فنان الوشوم مايكون ويسلمي من البرازيل، بلص في سن المراهقة قام بسرقة دراجة هوائية من رجل بساق واحدة، ونفذ عقوبة شديدة بحقه بطريقته الخاصة.

وأظهر مقطع فيديو تداولته منصات التواصل الاجتماعي، الفنان وهو ينقش عبارة “أنا لص وفاشل” باللغة البرتغالية على جبين الشاب الخائف.

وتقول التقارير بأن الفتى، اختفى بعد هذا الحادث الذي وقع يوم الجمعة الماضي. وعندما شاهدت عائلة الفتى الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع على الإنترنت، تقدمت بشكوى ضد الفنان إلى الشرطة.

وقامت الشرطة بإلقاء القبض على ويسلي وصديقه رونيلدو يوم السبت بتهمة تعذيب فتى قاصر. وأفاد المتهمان بأنهما تركا الصبي يذهب في حال سبيله، وأنهما لا يعرفان مكان تواجده، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

print

المصدر : NBN