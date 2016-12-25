بالفيديو … قبطان الطائرة المنكوبة أنقذ عام 2011 طائرة أخرى من التحطم !

في وقت يسود فيه روسيا الحزن العميق جراء تحطم طائرة تابعة لوزارة الدفاع قرب سوتشي، تبين أن أحد أفراد طاقمها قد استطاع سابقا تحقيق إنجاز عندما شارك بإنقاذ طائرة أخرى في عام 2011.

وذكر أحد مستخدمي موقع “فوروم آفيا” المختص في شؤون الطيران أن مهارات المقدم ألكسندر بيتوحوف، ملاح طائرة “تو-154” التابعة لوزارة الدفاع الروسية والتي تحطمت فوق مياه البحر الأسود فجر الأحد 25 ديسمبر/كانون الأول، قد أثار إعجاب العالم كله في عام 2011، حين تداولت وسائل الإعلام والشبكة العنكبوتية تسجيلا يظهر لقطات الهبوط المثالي لـ”الطائرة القافزة”، كما سماها الصحفيون، من الطراز نفسه، عندما كانت قاب قوسين من الخروج التام عن السيطرة نتيجة تعطل نظام التحكم فيها.

وفي ذلك الوقت، تمكن الطاقم من إنقاذ الطائرة في وقت كان كل من تابع هبوطها من الأرض على كامل اليقين بأنها ستهوي، إذ كانت الطائرة تميل من جانب إلى آخر أثناء اقترابها من المدرج.

ومنح طاقم الطيارين العسكريين، ومن بينهم ألكسندر بيتوحوف، وسام الشجاعة تقديرا لمهاراتهم العالية، إذ “انتشلوا تلك الطائرة من الجحيم”، على حد وصف أحد مستخدمي “فوروم آفيا”.

print

المصدر : روسيا اليوم