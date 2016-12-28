بالفيديو – قتيلان وعشرات الجرحى في حادث قطار شمال الهند

قتل شخصان على الأقل وأصيب أكثر من 40 آخرين الأربعاء 28 ديسمبر/كانون الأول إثر خروج قطار سريع عن القضبان قرب بلدة كانبور في ولاية اوتار براديش شمال الهند، حسب وكالات محلية.

وذكرت وسائل الإعلام أن عشرات الأشخاص أصيبوا عندما خرجت 15 عربة من عربات قطار سيلداه – أجمير السريع عن القضبان وسقوط عربتان منها في مياه المصارف.

وأفادت القنوات التليفزيونية المحلية بأن رجال الإنقاذ متواجدون في مكان الحادث، وعرضت لقطات مصورة للعربات التي خرجت عن القضبان، في الوقت الذي لا تزال فيه أسباب الحادث مجهولة.

وفي السياق ذاته، قال وزير السكك الحديدية الهندي سوريش برابهو إنه “يراقب الوضع شخصيا” وأصدر توجيهاته لجميع الجهات المعنية بضمان مواصلة عمليه البحث والإنقاذ، وكتب في تغريدة على تويتر “سيتم إجراء تحقيق شامل للوقوف على سبب (الحادث)”.

جاء الحادث بعد شهر من مقتل 140 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 200 إثر خروج 14 عربة من عربات قطار أندوري – باتنا السريع عن القضبان في منطقة ديهات ببلدة كانبور،

وتعد كانبور تقاطعا رئيسيا للسكك الحديدية ويمر عبرها مئات القطارات يوميا.

وتعتبر شبكة السكك الحديدية في الهند إحدى أكبر شبكات القطارات في العالم وتقطع البلاد من شمالها إلى جنوبها في خطوط عمودية على بعضها البعض.

وحوادث القطارات شائعة إلى حد كبير في الهند، إذ أن جزءا كبيرا من معدات السكك الحديدية قد عفا عليها الزمن، وفي العام الماضي، أعلنت الحكومة عن ضخ استثمارات قيمتها 137 مليار دولار أمريكي على مدار خمس سنوات لتحديث السكك الحديدية وتوسيعها.

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المصدر : روسيا اليوم