بالفيديو – لماذا استخدم حارس ترامب يدين اصطناعيتين في حفل التنصيب؟

أشارت وسائل الإعلام إلى استخدام حارس الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب يدا اصطناعية، خلال تأمين سلامة الرئيس الجديد في حفل تنصيبه.

ويظهر أحد حراس ترامب في مقطع فيديو وهو لا يحرك يديه نهائيا، وعند التدقيق في الصور اكتشف المتابعون أنهما يدان وهميتان.

هذا وعلقت صحيفة “الديلي ميل” على هذا الخبر بأن “حارس ترامب، هو أحد عملاء الخدمة السرية المكلف بتأمين سلامة حفل التنصيب، ومهمته حماية ترامب وزوجته ميلانيا من أي هجوم مرتقب يهدد حياتهما”.

كما أوضحت الصحيفة أن وحدة الحراسة الخاصة في الشرطة الأمريكية لجأت لحيلة الأيدي الاصطناعية، حتى يظل الحارس الذي خلف ترامب ممسكا بمسدسين ويداه على زناديهما، ويخرجهما فورا في حال شعوره بأي تهديد لحياة الرئيس الأمريكي. وأكدت مصادر أن ذلك الحارس الأصلع الرأس كان يبحث عن أي علامات لقاتل محتمل ويداه في نفس الوقت مثبتتان على زناد السلاحين الناريين الذين في حوزته لتحريكهما بسرعة والتعامل بصورة فورية مع أي خطر محتمل. http://www.nbn.com.lb/wp-content/uploads/2017/01/videoplayback-9-1.mp4

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المصدر : NBN