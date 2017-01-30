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بالفيديو – لينتقم من زوجته تسبب لها ب 375 مخالفة!

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مصنف: منوعات, منوعات الرئيسية
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بالفيديو – لينتقم من زوجته تسبب لها ب 375 مخالفة!

انتقم مواطن سعودي من زوجته التي رفعت ضده دعوى خلع بطريقة غريبة. فقام بقيادة سيارتها الخاصة ليتسبب لها في مخالفات مرورية بلغت 237 ألف ريال سعودي.

وقالت الزوجة، في تصريح مصور نشرته صحيفة “عكاظ” السعودية، إن رسائل يومية كانت تصلها بمخالفات مرورية بلغ عددها الـ 375 مخالفة ما قيمتها 237 ألف ريال.

وكانت نرمين قد تقدمت بلائحة إلى المحكمة تطالب فيها بالخلع بسبب “سوء العلاقة الزوجية” وأحالت المحكمة الملف إلى لجنة الصلح لمحاولة تقريب وجهات النظر بين الطرفين، إلا أن المحاولة فشلت فرفعت الأوراق إلى الدائرة القضائية لاستكمال النظر في طلب فسخ النكاح أو الخلع.

كما تقدمت الزوجة بلائحة إلى المحكمة أوضحت فيها ملكيتها للسيارة التي بحوزة زوجها، وخلال مرحلة التقاضي فوجئت بالمخالفات المرورية تصل إلى هاتفها النقال.

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المصدر : وكالات

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