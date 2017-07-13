بالفيديو – ما الذي يخفيه بوتين في السيارة؟

انتشر شريط فيديو ظهر فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وهو على وشك كشف من وصفت بحبيبته الجديدة قبل ان يتدارك الموقف سريعاً.

وفي هذا الاطار اشارت “سكاي نيوز” الى ان الرئيس الروسي ظهر خلال إجازته الصيفية، متجها لزيارة إحدى الكنائس، فخرج من سيارته وقام بفتح الباب الخلفي قبل أن تشير له المرأة الجالسة على المقعد الخلفي بإغلاقه مجدداً، على الأرجح بسبب تواجد مصورين.

وفي السياق قال موقع “ديلي ميل” ان المرأة التي ظهرت تحمل حقيبة حمراء ولم تتضح ملامحها قد تكون صديقة جديدة لبوتين، لم تظهر معه من قبل.

وتجدر الاشارة الى ان تقارير عدة ربطت بين بوتين وبين ألينا كاباييفا البالغة من العمر 34 عاماً لاعبة الجمباز الحائزة على ميدالية أولمبية ذهبية في الرقص الإيقاعي.

وبوتين مطلق من زوجة سابقة، لايودميلا بوتين ولديه منها فتاتان، لكن علاقاته اللاحقة بقيت طي الكتمان.

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المصدر : وكالات