بالفيديو والصورـ مفاجأة جديدة .. مسلسل “The Simpsons” تنبأ بزيارة ترامب إلى السعودية !

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمشاهد من المسلسل الكرتوني الكوميدي الأميركي “عائلة سمبسون”، وتنبؤاته التي تحققت طوال السنوات الماضية والتي كان آخرها تنبؤه بفوز دونالد ترامب برئاسة الولايات المتحدة الاميركية، ما أثار الكثير من التساؤلات عن أسرار ذلك المسلسل الكرتوني القديم، التي واجهتها محاولات رد لدحضها واظهارها كأوهام او تشابهات عابرة.

المفاجأة الجديدة هي بمشهد في إحدى حلقات مسلسل “عائلة سمبسون” كانت قد عرضت قبل زيارة ترامب إلى السعودية ويظهر فيها الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والرئيس الأميركي دونالد ترامب وهم يضعون أيديهم على بلورة رسم عليها خريطة العالم لحظة اطلاق مركز مكافحة الإرهاب في ختام القمة الخليجية الإسلامية ـ الأميركية.

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المصدر : NBN