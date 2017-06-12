بالفيديو والصور – دونالد ترامب يقتحم حفل زفاف

انتشرت صور للرئيس الأميركي دونالد ترامب على مواقع التواصل الإجتماعي بعد أن زار حفل زفاف يوم السبت الماضي.

وكان ترامب يمضي عطلة نهاية الأسبوع في نادي ترامب للممارسة رياضته المفضّلة الغولف في نيوجيرسي حيث كان العروسان كريستن بياتكوسكي وتاكر غلادهيل يحتفلان بزفافهما.

وتفاجأ الحضور بوصول الرئيس الأميركي وبدأ المدعوون ينشدون أنشودة خاصة بالولايات المتحدة تعبيرا منهم عن فرحتهم بوجوده.

وكان مرافقو ترامب قد وصلوا إلى القاعة قبله للتأكد من عدم تجمهر الناس حوله والتقط الأخير الصور مع العروسين قبل أن يغادر المكان.

print

المصدر : وكالات