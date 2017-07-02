بالفيديو والصور – طالب بريطاني يحضر إلى حفل تخرجه على متن دبابة

ذكرت صحيفة “ديلي ميل” أن ” حفل التخرج في العديد من البلدان يعتبر حدثا مهما جدا للطلاب، وغالبا ما يبحث البعض عن أشياء تميزهم عن البقية”، لافتة الى أنه “وفي بعض الأحيان يختار بعض الطلاب زيا جنونيا لحضور الحفل، والبعض الآخر يبتكر طرقا جنونية ليتميز بها بين أصدقائه”.

واشارت الى أن “هذا ما حدث في إحدى المدارس البريطانية أثناء حفل التخرج من الثانوية العامة، حيث قدم أحد الطلاب على متن دبابة، قام باستعارتها من جده البالغ من العمر 80 عاما”، لافتة إلى أن “الجد لم يمانع مثل هذا الفعل، وإنما وبكل سرور قدم دبابة لحفيده”.

واضافت: “مدير المدرسة والمعلمين لم يكونوا مندهشين أبدا، كونها ليست المرة الأولى التي يقوم بها الطالب بشيئ غير عادي وجنوني، حيث قدم العام الماضي لمعرفة نتيجة الإمتحان في نعش”.