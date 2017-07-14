بالفيديو والصور ـ لحظة اسعاف السائحات المغدورات في هجوم الغردقة

قالت مصادر أمنية وطبية، اليوم الجمعة، إن سائحتين أوكرانيتين لقيتا مصرعهما، وأصيبت 4 سائحات أخريات، في عملية طعن على شاطئ لأحد فنادق الغردقة، العاصمة الإدارية لمحافظة البحر الأحمر.

وأضافت المصادر، أنه تم التحفظ على الجاني بعد أن سيطر عليه عدد من العاملين بالفندق، مشيرة إلى أن طوقا أمنيا فرض في الحال حول موقع الحادث.

وأكدت المصادر أن أبعاد الحادث ودوافعه لم تتضح بعد.

وقال مسؤول بمركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية المصرية إن الأجهزة الأمنية اعتقلت المعتدي على عدد من السياح الأجانب باستخدام سكين أثناء تواجدهم على شاطئ أحد الفنادق بمدينة الغردقة بعد ظهر اليوم الجمعة.

وأضافت الداخلية في بيان لها، أن الحادث أسفر عن إصابة 6 سائحات من جنسيات مختلفة، وتم نقلهن للمستشفى لتلقي العلاج.

هذا وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن الجاني تسلل لشاطئ أحد الفنادق السياحية، سباحة، من خلال شاطئ عام مجاور، وتمكن من الوصول لمكان تنفيذ الجريمة.

وذكر شهود عيان أن شابا طعن 4 أجانب بقرية ذهبية في الغردقة بالبحر الأحمر، وقفز إلى السور الملاصق لقرية سياحية أخرى وطعن 2 آخرين، وقالوا إن أمن القرية تمكن من الإمساك بالجاني وتم تسليمه لأجهزة الأمن التي بدأت في التحقيق معه لمعرفة دوافعه، فيما قامت سيارات الإسعاف بنقل المصابين إلى المستشفيات.

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المصدر : NBN