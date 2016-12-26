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بالفيديو والصور ـ وفاة أقذر رجل في أوروبا

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مصنف: منوعات, منوعات الرئيسية صورة كبيرة, يحدث الان
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بالفيديو والصور ـ وفاة أقذر رجل في أوروبا

توفي ستيني تشيكي يحمل لقب أقذر رجل في أوروبا داخل المزرعة المهجورة التي كان يعيش فيها، وذلك بعد أن أحرق كل ما يملك.
وعاني لودفيك دوليتزال (60 عاماً) من اضطرابات نفسية، دفعت به إلى إحراق كل ما تقع يديه عليه، كالإطارات والبلاستيك وأشياء أخرى، وحتى ممتلكاته الشخصية، واعتاد النوم على الرماد الذي غطى جسده باللون الأسود.
وعاش لودفيك في قرية سكيفاني شمالي جمهورية التشيك، وبسبب مظهره الغريب الذي غطاه السواد، حمل لقب أقذر رجل في أوروبا، واستدعي رجال الإطفاء مرات عديدة للتعامل مع الحرائق التي كان يشعلها، لكن أحداً لم يتعرض لأذى من جراء هذه الحرائق.
وكانت الحكومة التشيكية تقدم معونة شهرية للرجل المشرد، لكنها لم تكن تمنحه الأوراق النقدية بشكل مباشر خشية أن يحرقها. وبدلاً من ذلك، كانت الأموال تسلم لعمدة المدينة، والذي كان يوفر له رزمة من الطعام بشكل يومي، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.
وعندما غاب لودفيك في أحد الأيام عن موعد استلامه للطعام من أحد المتاجر المحلية، علم الناس أن مكروهاً قد وقع له، واتصل عمدة المدينة بعاملي الصحة للاطمئنان عليه، لكنهم وجدوه جثة هامدة في المزرعة التي اعتاد العيش فيها.
وقالت متحدثة باسم الشرطة إن تشريح الجثة سيساعد على تحديد سبب الوفاة، ولكن لا توجد حتى الآن أية شبهة جنائية في وفاته.

Europes dirtiest man Ludvik Dolezal who lives in a hovel and spends his nights in buried in HOT ASH. See SWNS story SWDIRTY; Homeless Ludvik Dolezal, 58, from Novy Bydzov, in the Czech Republic burns whatever he finds to create the dirty pile before crawling into it to sleep. He has even burnt his MATTRESS and DUVET in order to achieve the perfect mound of firey remains. Blackened Ludvik, who passers-by often refer to as a devil from fairytales, said: "One day I simply decided to quit my job, that was a years ago. Since then I've staying here with the fire.

Europes dirtiest man Ludvik Dolezal who lives in a hovel and spends his nights in buried in HOT ASH. See SWNS story SWDIRTY; Homeless Ludvik Dolezal, 58, from Novy Bydzov, in the Czech Republic burns whatever he finds to create the dirty pile before crawling into it to sleep. He has even burnt his MATTRESS and DUVET in order to achieve the perfect mound of firey remains. Blackened Ludvik, who passers-by often refer to as a devil from fairytales, said: "One day I simply decided to quit my job, that was a years ago. Since then I've staying here with the fire.

Europes dirtiest man Ludvik Dolezal who lives in a hovel and spends his nights in buried in HOT ASH. See SWNS story SWDIRTY; Homeless Ludvik Dolezal, 58, from Novy Bydzov, in the Czech Republic burns whatever he finds to create the dirty pile before crawling into it to sleep. He has even burnt his MATTRESS and DUVET in order to achieve the perfect mound of firey remains. Blackened Ludvik, who passers-by often refer to as a devil from fairytales, said: "One day I simply decided to quit my job, that was a years ago. Since then I've staying here with the fire.

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Europes dirtiest man Ludvik Dolezal who lives in a hovel and spends his nights in buried in HOT ASH. See SWNS story SWDIRTY; Homeless Ludvik Dolezal, 58, from Novy Bydzov, in the Czech Republic burns whatever he finds to create the dirty pile before crawling into it to sleep. He has even burnt his MATTRESS and DUVET in order to achieve the perfect mound of firey remains. Blackened Ludvik, who passers-by often refer to as a devil from fairytales, said: "One day I simply decided to quit my job, that was a years ago. Since then I've staying here with the fire.

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Europes dirtiest man Ludvik Dolezal who lives in a hovel and spends his nights in buried in HOT ASH. See SWNS story SWDIRTY; Homeless Ludvik Dolezal, 58, from Novy Bydzov, in the Czech Republic burns whatever he finds to create the dirty pile before crawling into it to sleep. He has even burnt his MATTRESS and DUVET in order to achieve the perfect mound of firey remains. Blackened Ludvik, who passers-by often refer to as a devil from fairytales, said: "One day I simply decided to quit my job, that was a years ago. Since then I've staying here with the fire.

D8

Europes dirtiest man Ludvik Dolezal who lives in a hovel and spends his nights in buried in HOT ASH. See SWNS story SWDIRTY; Homeless Ludvik Dolezal, 58, from Novy Bydzov, in the Czech Republic burns whatever he finds to create the dirty pile before crawling into it to sleep. He has even burnt his MATTRESS and DUVET in order to achieve the perfect mound of firey remains. Blackened Ludvik, who passers-by often refer to as a devil from fairytales, said: "One day I simply decided to quit my job, that was a years ago. Since then I've staying here with the fire.

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المصدر : NBN

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